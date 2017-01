„Dietu, která je příliš striktní, je velmi těžké dodržovat, proto je především důležité zaměřit se na úspěchy, nastavení krátkodobých cílů a také dodržovat cvičení,“ řekla Itsinesová pro OK! Magazín.

Dále uvedla, že ženy, které si nevedou o svých aktivitách deníček a nedodržují je, daleko pravděpodobněji některou část ze změny životního stylu zcela vynechají, což je jeden z prvních znaků neúspěchu.

„Když nemáte vytyčený jasný plán, je velmi lákavé cvičení přeskočit. Jenže přesně proto je důležité jej mít, vše dopředu plánovat a mít vše pod kontrolou a připravené.“

Jako další výhodu celého procesu uvedla, že pokud bude žena, anebo kdokoli, kdo se rozhodl změnit životní styl jakýmkoli způsobem, mít jasně daný plán a rozvrh dne, vyhne se případnému stresu a nervozitě z nově nastavené situace, píše Daily Mail.

