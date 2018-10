op, Novinky

Pořádně si promyslete, jaký druh cvičení budete provozovat nejčastěji. Rozhodně nemusíte mít několik značkových dresů a teplákových souprav. Pokud zamíříte do specializované prodejny a necháte si poradit od odborníků, zaručeně si domů přinesete dobře padnoucí a funkční oblečení, ale také budete o několik tisíc lehčí.

Vytahané tepláky nechte doma

Úplně stejnou službu vám udělá několik dobře vybraných kousků zakoupených na tržnici. Důležitá je bavlna. Levné umělé materiály, tvářící se jako moderní funkční látka, vám nepomohou, jen se v nich pořádně zapaříte. Bavlněné oblečení volte v tmavých barvách (nejsou na nich tolik vidět zpocená místa).

Kalhoty si vyberte delší a upnuté. Svaly totiž potřebují teplo a úzké nohavice se vám nezamotají do rotopedu a nebudou se vyhrnovat. Trika mějte nejméně dvě, abyste se nemohla vymlouvat, že jste si nestihla vyprat, a proto nikam nemůžete. Ten, kdo se necítí, ho klidně může mít široké a volné. Tílečka nad pupík jsou jistě efektní, ale svému svalstvu tím stěžujete práci. Když svaly zahřejete, je důležité udržovat je ve stálé teplotě. Zvlášť v klimatizovaných prostorách se potom vyplatí mít po ruce lehkou bavlněnou mikinu.

Na botách nešetřete a pořiďte si pěknou tašku

Boty rozhodně potřebujete kvalitní a pevné. V posilovně se nezničí, takže jedna investice se vám bude vyplácet dalších pár let. Pokud se v posilovně hodně věnujete rotopedu nebo běhání na pásu, měly by pro vás být profesionální boty samozřejmostí. Rozhodně ale necvičte ve stejných botách, v jakých jste přišla. Vlézt po sprše do zapařených bot je nejen nechutné, ale koledujete si tak i o plísně na nohou. Doma boty nezapomeňte dát vyschnout.

Na igelitku zapomeňte, kupte si hezkou sportovní tašku nebo batoh, kde budete mít vše na svém místě. Potom se vám nestane, že necháte doma permanentku nebo ručník. Velkou roli zde hraje psychika, s hezkým vybavením se budete na cvičení těšit víc.

Nezapomeňte na vodu a po cvičení si rozhodně dejte sprchu

Patříte-li k těm, které po cvičení popadnou tašku a co nejrychleji mizí, právem sklízíte znechucené pohledy ostatních. Sprcha by měla být nedílnou součástí návštěvy posilovny. Vždyť blahodárně působí nejen na váš celkový pocit, ale i napjaté svalstvo. Nikdy proto nezapomínejte na sprchový gel, druhý ručník (ne tentýž, který si v posilovně pokládáte na stroje a stíráte s ním pot), žabky (tím pádem vám nebude hrozit žádná nákaza kožní nemocí), deodorant a náhradní spodní prádlo a ponožky.

I kdybyste všechno výše napsané zapomněla, a přesto šla cvičit, bez vody by to nešlo. Pitný režim při cvičení není žádný moderní výmysl správné životosprávy, ale skutečně životně důležitá záležitost. Dehydratace může mít i horší následky než zatmívání před očima. Když víte, že jste si pití zapomněla, honem si ho kupte v nejbližších potravinách. Přímo na místě bude podstatně dražší. Jestli ale nemáte čas, nic jiného vám nezbývá. Bez vody se raději do cvičení nepouštějte vůbec.