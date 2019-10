Třináct let se sama stará o postiženou dceru. Peníze na rehabilitace chybí

Určitě se nezlepší, ale spolu to zvládneme. Nemám v plánu dát ji do nějakých zařízení, asi bych už ani jiný život nechtěla, neměnila bych.

„Klim Therapy si musí každý rodič hradit sám, pojišťovny na to nepřispívají. Je to velice náročné, jsem s Noemi sama, nemáme tatínka. Kamarádka mě proto přihlásila do Patrona dětí v naději, že se peníze vysbírají a budeme moci jet do lázní,“ vysvětluje Iveta, která si kvůli péči o dceru a dojíždění na rehabilitace nemůže dovolit stálé zaměstnání.