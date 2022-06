Tříletý Lukášek bojuje jako jediný pacient v Česku se vzácnou genetickou nemocí

Konečná diagnóza byla stanovena, až když mu byl rok. Do té doby lékaři tápali a řešili jiné problémy.

„Byla jsem v šoku, každý rodič si nejvíc přeje, aby měl zdravé dítě. Od začátku jsem myslela na to, jaký asi bude jeho život s tímhle postižením. Lékaři nám nastínili možnosti, ale hodně to závisí na okolnostech a na péči, která mu bude poskytována,“ vysvětluje paní Jeníčková s tím, že syn musel absolvovat řadu operací, které vlastně ani s aberací nesouvisí.

Rodiče se spojili se špičkovými neurochirurgickými lékaři a ti zjistili, že u první operace nebyl vhodně zvolen postup. „Není to jen kosmetická záležitost. Jde o to, že jak dítě roste, není tam prostor pro roztažení mozku,“ snaží se vysvětlit paní Renata.

Pak ale nastaly komplikace s dechem. „Z oddělení JIP jsme se museli vrátit na ARO. Jen jsme tam seděli a řekli jsme si, že pro něj uděláme maximum, aby i přes všechna omezení byl jednou Lukáškův život co nejkvalitnější.“

Komplikace ale provázejí Lukáškův život i nadále. „Jednoho dne nad ránem dostal Lukášek těžký epileptický záchvat, aniž by mu předtím byla diagnostikována epilepsie. Nedařilo se to zastavit, tak nás převezli do nemocnice a Lukášek skončil na plicní ventilaci a v umělém spánku,“ vzpomíná paní Jeníčková se slzami v očích na nedávné hrůzné zážitky.