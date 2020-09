Syn jí zemřel na srdeční vadu. Jeho odchod mě doživotně v mnoha věcech změnil, říká

„Poté, co jsem zažila to nejhorší v životě, jsem velmi ostražitá a opatrná. Než děti vysadím před školou, objímám je vždy o něco déle než dříve. Zmínka o jakékoli bolesti mě naprosto děsí. I při obyčejné kontrole u lékaře je mi špatně od žaludku, a vždy se modlím, aby bylo všechno v pořádku,” popisuje Sullivanová.

V podstatě se neustále bojí toho, co všechno se může stát a má neustále na mysli, že další tragédii by už nepřežila.

Pravdivost klišé, že v nouzi poznáš přítele, poznala na vlastního kůži. „Poté, co jsme pohřbili našeho syna, nás někteří rádoby přátelé kritizovali za to, jak jsme truchlili. Někteří říkali ošklivé věci, jiní raději neřekli nic. Vztahy s některými lidmi jsou od té doby napjaté, některé se zcela přerušily.”

I to je podle odborníků bohužel nepříjemná součást toho, když do života člověka vstoupí podobná tragická událost.

Pár měsíců po smrti syna Kathleen zjistila, že je znovu těhotná. „Lidé, kteří nevěděli o naší situaci, se často ptali, zda je to naše první dítě. Při té otázce jsem vždy posmutněla. Když to zjistili, nevěděli, co říct. A jak by také mohli, pokud to sami nezažili? I když máme s manželem pár skvělých přátel a super rodinu, i tak prostě nikdy zcela nezapadneme,” popisuje svoje zkušenosti.