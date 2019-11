Poradna: Když je babičce zakázáno vídat se s vnukem

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu, jak čelit skutečnosti, že mi bylo znemožněno vídat se s mým vnukem a co pro to můžu udělat. Je mi 55 let. S přítelkyní mého syna (jí je 27, synovi 30) jsme až do porodu měly velmi dobré vztahy. I když jsem věděla, že to s ní syn nebude mít jednoduché (je nedoslýchavá, má nízké sebevědomí a už tehdy dělala synovi žárlivé scény), řekla jsem to synovi hned na začátku a poté už se k tomu nikdy nevracela. Respektovala jsem jeho volbu. Až do návratu z porodnice bylo všechno v pořádku, vozila jsem je na kontroly, vezla jsem je i do porodnice a pak i s malým domů. Poté se ale vše změnilo. Měla jsem určeno chodit k nim jednou za dva týdny v neděli tak na 2 hodiny (bydlíme od sebe cca 5 minut jízdy autem), za jejího nebo synova trvalého dozoru. Bez dovolení jsem nesměla vnoučka ani přebalit, neustále jeden nebo druhý kontrolovali můj pohyb s tím, že dnes je jiná doba a já už tomu nerozumím. Nikdy mi ho nedali ani do kočárku na vycházku. Je pravda, že jsem měla připomínky k tomu, že ho vlastně téměř celé dny a měsíce, kromě spánku, nechávali uvázaného ve vajíčku, takže neměl skoro žádný pohyb. Tím, že jsme měli v rodině problémy s pohybovým ústrojím, měla jsem potřebu jim to říct. Samozřejmě jsem byla odkázána do patřičných mezí... Nejvíc mi prý synova přítelkyně zazlívá, že jsem jí jednou řekla, že je mi někdy líto, že už nejsme se synem pohromadě, že jsme za sebe dýchali a že jí trochu závidím. Zřejmě to pochopila úplně jinak. Napadla mě, že se mám starat o sebe a najít si chlapa... Snažila jsem se co nejvíc přizpůsobit, přestala jsem se jakkoli vměšovat, vždycky jsem si jen hrála s vnukem. Přesto, kdykoli jsem se objevila, bylo cítit napětí. Neustále mi něco vyčítala, že mu nekupuji správné dárky, podruhé zase že se ptám, co mu mám koupit, že jsem jí rozmlouvala v osmi měsících, aby ho dala do chodítka, když ještě neuměl sedět. Pak moje návštěvy začala odmítat a na jeho první narozeniny mě pustila do chodby na 5 minut a pak mě vyhnala. Jakmile jsem si vzala vnuka do náruče, začala na mě křičet, takže malý začal natahovat k pláči, načež mě obvinila, že jsem špatný člověk a že vnuk to hned poznal a bojí se mě. Syn se to ze začátku snažil urovnat, ale poté, co mu praštila zásnubním prstýnkem o zem a postavila to tak, že buď ona, nebo já, postavil se na její stranu a pro mě už nehnul prstem. Jemu to možná vyčítám nejvíc, protože mě zná 30 let, jsem jeho máma, ví, jaká jsem, a věřím tomu, že kdyby od začátku nastavil nějaké hranice, kam až jeho přítelkyně může zajít, že by se vztahy mezi námi nemusely tak vyhrotit. Na druhou stranu, je mi jasné, že se bojí, že by přišel o syna, kterého nesmírně miluje. Vnuka jsem již přes půl roku neviděla, komunikace úplně ustála a já jsem zoufalá. Samozřejmě vím, že ne každému moje životní postoje vyhovují. Ale nikdy v životě jsem se nesetkala s takovou záští a nenávistí vůči mně, což mě také velmi deptá. Měli byste pro mě nějakou radu, jak se s touto situací vyrovnat a co mohu udělat ze své strany pro zlepšení?