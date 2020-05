Poradna: Dcera se zamilovala do Roma a jde z průšvihu do průšvihu

Dobrý den, dceři je 16 let a od mala byla živější než její starší sestra, ale jinak s ní nebyly žádné větší problémy. Vše se změnilo před více jak půl rokem, kdy začala kamarádit s romskými dětmi a šla z jednoho průšvihu do druhého. Snažili jsme se jí domlouvat, trávit s ní víc času a také ji i více hlídat, ale nic nepomáhalo. Následně jsme přistoupili na zákazy, ale ani ty nezafungovaly. Dcera si mezi Romy našla i svého partnera, zamilovala se a problémů neustále přibývalo. Dělá nám jen ostudu a opravdu si s ní nevíme rady. Bohužel mám i velké obavy, že jestli to takto půjde dál, ani školu nedodělá. Přitom než se dostala do této party, měla moc hezký vztah se svými sestrami i se mnou. Nyní od ní začínají dávat ruce pryč i její sestry, které se za ni stydí. Kvůli neustálým problémům jsme několikrát skončili i na sociálce a několikrát nám ji pomáhala hledat Policie ČR. Bohužel vůbec nás neposlouchá a ani si nepřipouští, že to všechno děláme především pro ni. Samozřejmě si uvědomuji, že kdybych jejího přítele přijala a dovolila jí se s ním stýkat, že by neměla důvod utíkat, ale to přeci po mně nemůže nikdo chtít, abych ji nechala ničit si život.