Nejčastější mýty o pěstounství, které lidem brání v rozhodnutí do toho jít

Svatba pro pěstounskou péči rozhodně není podmínkou. O svěření dítěte do péče může žádat kdokoli – manželé, životní partneři, stejnopohlavní páry i singles. Klíčový je hlavně vztah k dětem a chuť pomoci, ne manželství.

U nesezdaných párů soud svěří dítě do péče jednoho z nich, i když se na výchově podílejí samozřejmě většinou oba společně.

Každý, kdo se touží stát pěstounem, může dopředu upřesnit, o jaké dítě chce a dokáže pečovat. Ještě předtím, než vás na krajském úřadě či Magistrátu hl. města Prahy zařadí do evidence osob vhodných stát se pěstouny, důkladně s odborníky proberete, jaké dítě jste připraveni přijmout i jaké děti pomoc pěstounů reálně potřebují.

Budete mít tedy i prostor zhodnotit své limity a konkretizovat, na co se příliš necítíte a v čem byste si nevěřili, např. ohledně věku dítěte, jeho zdravotního stavu nebo počtu přijímaných dětí.

Proces osvojení dítěte trvá i několik let. Přednost mají manželé a ti, kteří nehledí na etnikum

Je pravda, že vychovávat dítě v pěstounské péči často znamená čelit těžkým tématům. Opožděný vývoj v důsledku zanedbané výchovy, týrání, zneužívání, smrt rodiče, rodič ve výkonu trestu, zdravotní znevýhodnění, duševní poruchy, menšinové etnikum. Nicméně to všechno se dá zvládnout.

Děti s takovou historií o to víc potřebují pomoc vyrovnat se s jejich nejistotou a nesnázemi. Pěstouni jim svým citem a vřelostí pomáhají vybudovat zdravou sebedůvěru a najít si své místo ve společnosti. Každé dítě potřebuje být přijímáno takové, jaké je. Musí cítit, že někam patří a že něco dokáže.

Rozlišujeme pěstounskou péči na přechodnou dobu a tzv. dlouhodobou pěstounskou péči. Zatímco v pěstounské péči na přechodnou dobu by děti zpravidla neměly setrvat déle než jeden rok, tzv. dlouhodobá pěstounská péče může trvat až do zletilosti dítěte, a i poté často dítě zůstává součástí náhradní rodiny.

Pěstouni na přechodnou dobu zajišťují tzv. krizovou péči o děti, během níž je biologické rodině dítěte dáván prostor, aby si upravila své podmínky a dítě mohla převzít co nejdříve zpět do své péče. Pokud se rodičům nepodaří upravit si své podmínky natolik, aby mohli zajistit adekvátní péči o děti, je třeba dětem vyhledat jiné stabilní rodinné prostředí. Úřady pak pro děti vyhledávají nejčastěji vhodné tzv. dlouhodobé pěstouny.

I po svěření dítěte do tzv. dlouhodobé pěstounské péče se ale může stát, že si jejich rodiče upraví své podmínky natolik, že se děti budou moci vrátit do jejich péče.

O případném návratu dítěte do původní rodiny rozhoduje vždy soud, který posuzuje, co je v nejlepším zájmu dítěte. Stává se tak, že dítě až do zletilosti vyroste v pěstounské rodině a stane se jejím právoplatným členem. Zároveň ale zná svoje kořeny, své biologické rodiče a díky znalosti celého svého životního příběhu chápe, proč u biologických rodičů nemůže vyrůstat.