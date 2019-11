Nechtějí mít děti, kvůli globálnímu oteplování

V rámci průzkumu mezi více než 6500 lidmi bylo zjištěno, že třetina žen (33,4 %) se velmi obává mít vlastní potomky, a to právě ze strachu, kam směřuje budoucí vývoj naší planety.

„Jsem ve věku, kdy se mě každý ptá, kdy budu mít děti. I tak ale s manželem stále váháme. Pořád totiž musím myslet na to, co jsme naší planetě udělali a stále děláme. Opravdu váhám, zda mít v takové situaci dítě, i když si myslím, že bych byla dobrá matka... Nevím, co mám dělat,” dodala.