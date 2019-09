Naučte děti, jak se vyhnout šikaně

Je to možné, ale není to snadné. Jedním z prvních problémů šikany je to, že se děje skrytě. „Pro oběť bývá bolestivé a zraňující, když musí mluvit o svém týrání,“ říká Michal Kolář, terapeut, který se bojem proti šikaně dlouhodobě zabývá. „Hrozí jí, že ztratí poslední zbytky sebeúcty. Navíc má strach, a proto se často podřizuje skupině, která jí velí, aby mlčela.“