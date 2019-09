Moderní péče o zuby. Které kartáčky pomohou k zářivému úsměvu

Zatímco dříve na vás z regálu v drogerii koukaly maximálně tři typy kartáčku na zuby, a to měkký, střední a tvrdý, dnes je výběr mnohem širší.

Na trhu najdete i rotační kartáčky s hlavicí připomínající ten klasický, nicméně pro oba typy platí, že by je neměli používat lidé, kteří mají například problémy s dásněmi.

Ačkoli jsou rotační kartáčky poměrně účinné při odstraňování plaku, mohou být nešetrné právě k dásním a neměli by je používat ani lidé trpící citlivými zuby či odhalenými krčky.

Pokud ale máte ústní dutinu zdravou, můžete si z nabídky těchto kartáčků pohodlně vybrat. Pamatujte nicméně, že byste si měli pořídit co nejměkčí hlavici a samozřejmě ji pravidelně měnit při prvních známkách opotřebení.

Druhá skupina, tedy sonické kartáčky , jsou v současnosti velmi oblíbené a rozšířené. Na rozdíl od oscilačních jsou totiž šetrnější k zubům i dásním, takže je může používat opravdu každý (tedy pokud vám to lékař vysloveně nezakáže).

Jak jsme již naznačovali, hlavice kartáčku by měla být co nejměkčí. Nejenže tvrdé kartáčky stomatologové obecně nedoporučují, ale pamatujte, že elektrický kartáček čistí zuby o něco intenzivněji, než když máme v ruce kartáček klasický, takže tvrdé štětiny by opravdu mohly nadělat víc škod než užitku.