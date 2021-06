Mít dítě je biologická výsada s časovým rámcem, ani IVF není zárukou úspěchu

V České republice je IVF hrazeno ze zdravotního pojištění do dosažení 39 let. Úhrada je možná nejvíce třikrát za život, případně čtyřikrát za život, bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy. Do limitu 3x, resp. 4x za život se nezapočítává pouhé zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy (intrauterinní inseminace – IUI), které je druhou metodou umělého oplodnění. Nicméně pokud si jsou ženy ochotny cykly platit samy, mají možnost tak učinit do 49 let věku.