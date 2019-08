Mikrobiolog, který stojí za vývojem více než 40 vakcín, by oslavil sto let

Kdyby v roce 1998 nevyšla zmanipulovaná studie spojující MMR očkování (očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) s autismem, doktor Maurice Hilleman by patrně obdržel Nobelovu cenu. Namísto toho dostával nenávistné dopisy a zemřel v roce 2005, 5 let předtím, než byla zmiňovaná studie prohlášena za zmanipulovanou a její autor zbaven práva na výkon lékařské praxe. Letos by mikrobiolog, který stojí za vývojem více než 40 vakcín, oslavil 100 let.