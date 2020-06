Mazlení a doteky jsou pro malé děti nezbytné

Blízkost matky a její citlivé reakce jsou pro psychický rozvoj kojence stejně důležité jako mateřské mléko pro jeho tělo. Podstatnou součástí jejich vzájemné interakce bývá oční kontakt. Nejen při kojení, ale při celé jejich neverbální komunikaci. Je proto otázkou, jak psychiku kojence ovlivňuje to, pokud matka věnuje příliš dlouho pozornost mobilu. „V tuto chvíli ještě nevíme, co všechno to může způsobit,“ přiznává psycholog Petr Sakař. „Ale je nutné rozlišovat jednu věc. Pokud si maminka potřebuje pomocí mobilu jenom něco zařídit, je to o něčem jiném než třeba dlouhé surfování po sítích a chatování s kamarádkami. Z toho mám trochu mrazení v zádech. Zvlášť když matka surfuje třeba při kojení, které je takovou intimní chvilkou. Dítě se vysloveně upíná na obličej matky i její oči a dochází mezi nimi k citovému propojení. Ale podobné je to i u maminek, které nemohou kojit. Většina z nich dokáže nabídnout dítěti lahev s mlékem s takovou láskou a pozorností, že ho o tenhle důležitý zážitek nepřipraví. Mobil to ovšem dovede.“