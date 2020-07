Manuál pro otce dospívajících dcer

Potvrzují to i slova psycholožky a garantky projektu Sebedůvěry Dove Márie Tóthové Šimčákové. „Když muž dokáže svoji dceru pochválit, vyzdvihnout její přednosti, tak pravděpodobně z děvčete vyroste žena, která věří ve vlastní schopnosti. Právě na otcích tedy ve velké míře závisí, jaký vztah bude mít děvče k sobě samé.“

Pozor byste si však měli dát i na dobře míněné poznámky související se vzhledem vaší dcery. Určitě víte, že to, jak vaše dcera vypadá, není její jedinou předností. Nezapomeňte proto chválit i její osobnost, nadání a inteligenci. Čím méně se budete soustředit na její tělo, tím s ním bude spokojenější.

I když si to možná sami neuvědomujete, vaše dcera si vašeho chování pozorně všímá a samu sebe vnímá přes poznámky a činy, kterých je doma svědkem. Ne nadarmo se říká, že nejdůležitější věcí, kterou může otec udělat pro svoje děti, je to, že bude milovat jejich matku.

To, jak se chováte k matce svých dětí a k ostatním ženám, formuje způsob, jakým na sebe bude pohlížet vaše dcera a jaká bude míra její sebedůvěry.

Slabost rovná se selhání, muži nepláčou anebo být mužem znamená být silný. Tvrzení, která dodnes dominují mnohým kulturám a se kterými jste se určitě aspoň jednou za život setkali i vy. Dceři však nemusíte dokazovat, že jste neomylný či nejsilnější chlap na světě. Naopak, když se nebudete bát ukázat svoje slabosti, váš vztah to může ještě víc posílit.

Každý otec chce pro svoje dítě to nejlepší. Životní zkušenosti a odstup od situace vás tak mohou dovést k přesvědčení, že nejlepší pro vaši dceru bude to, co si myslíte vy. Jestli se vám ale dcera otevře a podělí se s vámi o svoje pocity, strachy či pochybnosti, zkuste jí nevnucovat svoje názory.