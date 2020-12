Když se z dívky stává žena: první menstruace

V různých kulturních epochách byla menstruace často zdrojem diskriminačního přístupu. Menstruující ženy byly izolovány pod nejrůznějšími záminkami, ať už je to představa nečistoty, hanby, nebo jim naopak byla věnována velká pozornost a ochranářský přístup.

Situace se sice generaci od generace lehce zlepšuje, ale pořád to není dostačující. O menstruaci se málo hovoří jak v rodinách, tak ve školách. Dívky berou menstruaci negativně, a toto se s nimi táhne až do dospělého věku.

Podle lékařky Heleny Máslové je důležité vědomě nepředávat tento negativní odkaz. Zejména v linii matka-dcera je důležité dcerám říkat, že menstruace je normální a užitečná součást ženského zdraví. Tato informace by měla být dostupná dcerám již od narození.

„Velká část žen si první menstruaci odbyla sama, aniž by měly odvahu o tom komukoliv říct. A ta malá část, která se svěřila nejčastěji matce, se setkala s negativní reakcí – sprásklé ruce, povzdechy, zaklínání nebes,” upozorňuje gynekoložka.

Pokud dívka začne menstruovat, neznamená to, že by měla okamžitě navštívit gynekologa. Předčasná konfrontace s gynekologií může mít skutečně nedozírné následky.

K zásadním životním zlomům se od pradávna v nejrůznějších kulturách vázaly určité rituály, které oslavovaly vstup do nové životní etapy anebo uctívaly tu ukončenou.

Trendy moderní doby, související s proměnou společnosti, bohužel tyto tradice stále více vytlačují, aniž by je nahrazovaly jinou odpovídající ceremonií. Jejich absence se ale může i z pohledu dospívání žen proměnit ve zmatek ústící k nedostatečnému sebevědomí a sebedůvěře.

První menstruace by tak neměla zůstávat tabu. „Bohužel je běžné, že dospívající dívky se s tím, že začaly krvácet, stydí svěřit i vlastní matce, a maminky zase neví, jak svou dceru do otázky týkající se ženského cyklu zasvětit,” upozorňuje Veronika Tichá, jedna z autorek knihy Teena aneb Skutečný průvodce pro holky.

Místo kadeřníka můžete své dceři ale také připravit oblíbenou slavnostní večeři se symbolickou sklenkou červeného vína nebo jí udělat radost drobným dárkem, o němž víte, že jej ocení a dlouho si jej přeje. Co třeba nějaké šaty, které obdivovala za výlohou?

Každá dívka by ještě před první menstruací měla vědět, co menstruace je a na co se musí připravit. Najít krev na spodním prádle může být pro naprosto neinformovanou dívenku, která si krev doposud spojovala s úrazy a nehodami, vcelku šok.