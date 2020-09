Jak naučit sourozence spolu lépe vycházet

Ne vždy je to navíc na škodu. Sourozenecká interakce je po vývojové stránce velmi důležitá. Děti si skrz ně zkouší nové sociální a emocionální role a učí se pomocí nich, zejména co se týče konfliktů, jak zvládat své emoce a zároveň získat povědomí o myšlenkách a pocitech toho druhého.

Rodič by nicméně ani v tento okamžik neměl zapomínat říct dítěti, jak moc je rád, když si hraje a spolupracuje se svým sourozencem, stejně tak, co ho na nich velmi trápí.

Zejména u dětí do 8 let věku, které ještě nemají dovednosti zvládat konflikty, tak musí rodiče fungovat jako prostředníci a koučové a snažit se společně s dětmi nalézt řešení problému. Nikdy ale nesmí fungovat jako rozhodčí.

„Pokud rodiče do konfliktů sourozenců nezasahují, pak by měli vědět, že jim tak dávají signál, že to, co dělají, je v pořádku. Mnohem lepší je tedy zasáhnout a pomoci zvládat konflikt. K jeho vyřešení by ale měly dojít děti samy,” doporučuje psycholožka Laurie Kramerová.