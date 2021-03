Dle zákona měla porodit mrtvé dítě, lékaři polské ženě ale nelegálně umožnili potrat

Když devětadvacetileté Paulině gynekolog na běžné těhotenské prohlídce sdělil, že se plod nevyvíjí dobře, že mu chybí ledviny a není šance, že by přežil porod, zhroutil se jí svět. Za normálních okolností by lékaři ženě doporučili potrat, jenže to už od 27. ledna 2021 není v Polsku možné. Podle zákona by tedy Paulina měla donosit i takto poškozený plod a absolvovat porod mrtvého dítěte.