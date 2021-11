Čím rodiče nejčastěji omezují školní výkony svých dětí

„Ze své zkušenosti s dětmi a dospělými zjišťuji, že lidé mají tendenci naplňovat něčí očekávání, když dostanou příležitost. Když ale děti ani neinformujete, co od nich očekáváte, jak mají přijít na to, jak uspět? To vyžaduje komunikaci,“` tvrdí Papadas.

Mnoho rodičů promítá své vlastní touhy do svých dětí. Obvykle se to projevuje jednou ze dvou forem – buď chtějí, aby děti byly přesně jako oni, nebo naopak, aby dokázaly to, čeho rodiče nikdy nedosáhli.

„I když možná cítíte vlastní uspokojení v tom, co sami chcete, vaši potomci možná chtějí něco naprosto jiného. Nebo se jim daří něco jiného, co vám nikdy nešlo. Pokud chcete být vzorem a milujete to, co sami děláte, vaše děti budou přirozeně zvědavé a možná to budou chtít taky zkusit. A když ne, tak je nechte dělat to, co ony samy chtějí,“ radí kouč.