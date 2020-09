Chlapec si strčil kousek hračky do nosu, po dvou letech ji vysmrkal ven

Pokud se dítěti dostane do nosu jakýkoli cizí předmět, je důležité jednat velmi rychle, říká dětská lékařka Purva Groverová. Rodičům vždy radí, že mají nejprve zkusit dítěti danou věc z nosu opatrně vyndat. Pokud se jim to napoprvé nepovede, je třeba co nejdříve vyhledat lékaře. Ve vzácných případech může zaseklý předmět způsobit i udušení.