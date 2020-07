Čeká dvojčata, ale nejedná se o klasické těhotenství. Každé dítě se vyvíjí ve vlastní děloze

Osmadvacetiletá Londýňanka Kelly Fairhurstová nečekaně otěhotněla. O co větší bylo překvapení, že hned dvojnásobně, a to velmi netradičně. Jak ukázal ultrazvuk ve 12. týdnu těhotenství, každý plod je uložen ve vlastní děloze. Kelly má totiž místo jedné velké dělohy dvě malé, což do té doby vůbec netušila, přestože již předtím porodila dvě dcery, čtyřletou Agyness a tříletou Margot.