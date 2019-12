Časté chyby, kterých se rodiče dopouštějí v komunikaci s dospívajícími syny

Táta sehrává ve výchově syna a jeho zdravém vývoji klíčovou roli. Již od šesti let věku touží syn svého otce ve všem napodobovat a společně s ním dělat i všechny běžné věci. Role táty tedy spočívá od začátku zejména v tom, aby byl svému synovi nablízku.

„Je důležité, aby spolu byli, nemusí si jen hrát. Táta může přizvat syna ke všem aktivitám, které dělá. Měl by s ním žít jeho mužský svět a také vnímat, jak si buduje svou pozici v hierarchii ve skupině svých vrstevníků. Tím se syn nejvíce naučí,“ doporučuje Kateřina Novotná, psychoterapeutka Akademie rodičovství.

„Chlapci potřebují zdravý mužský vzor. Pokud to nemůže být tatínek, tak jím může být kdokoliv další, komu maminka věří. Mám na mysli například dědečka, strýčka či vedoucího sportovního oddílu,“ dodává Šárka Kučerová.

Jedná se o jednu z nejhorších vět, kterou může mladý chlapec slýchat. Samozřejmě mohou nastat situace, kdy to může být i pravda, ale záleží také, jak to otec synovi podá. Rozhodně ale nikomu nepomůže, když neustále uslyší, jak je neschopný.

„Nech to na mně, ty nepřitlučeš ani blbý hřebík,“ – tato slova dítě raní a při častém opakování mohou mít za následek nízké sebevědomí a pocit, že nic neumí.

„Když nastane nějaký problém a vyřešíme to za něj, tak si chlapec může myslet, že to nedokáže. Proto je lepší nechat to ze začátku na něm. Chlapci potřebují obecně ve výchově více prostoru než dívky. Například až moc velké pečování ze strany maminky může naopak uškodit,“ shrnuje Kateřina Novotná.