das, Novinky

Příčinu dceřiných potíží se navíc maminka dozvěděla jen „díky” úrazu, kdy jí lékaři našli zhoubný nádor na mozku zasahující až do druhého obratle, přičemž již hrozilo prasknutí mozkomíšního vaku. Věci pak dostaly rychlý spád.

Než ale došlo k osudnému pádu dcery na obličej, kdy musela navštívit chirurgickou ambulanci ve FN Plzeň, nádor o sobě dával vědět již téměř rok.

„Lucka byla velmi unavená, neustále si stěžovala na bolesti hlavy, a ačkoliv dobře jedla, hubla. Dětská lékařka nám tehdy neustále říkala, že se musí Lucka snažit víc jíst. Přitom jsem jí říkala, že Lucka sní i tři večeře, přesto hubne. Tyto informace ale vůbec nereflektovala. Pokaždé Lucce maximálně nechala udělat sono břicha a základní krevní testy, které ale nikdy nic neukázaly. Když jsem lékařku po několikáté návštěvě požádala o CT hlavy, vynadala mi, že nejsem tím, kdo by měl určovat, jaké vyšetření by měla absolvovat. Bohužel nic se nezměnilo ani v okamžiku, kdy Lucka k tomu všemu začala i zvracet,” svěřila se Novinkám maminka Lucie Košanová.

Lékaři tak zhoubný nádor objevili, když už byl poměrně velký a docházelo již k rozšíření nádoru do okolí. Lucka tak musela okamžitě podstoupit dvě souběžné operace. Nejprve zavedení zevní komorové drenáže, aby se předešlo hromadění mozkomíšního moku, a pak samotné odstranění nádoru.

Lékařům se naštěstí během desetihodinové operace podařilo celý nádor odstranit. Po dvou týdnech ale musela proběhnout další operace, při níž došlo k opětovnému zavedení drenáže a k revizi operační rány s provedením plastiky defektu.

Bohužel po operaci Lucka nemohla sedět, chodit a kvůli paréze (ochrnutí) obličejového svalstva ani mluvit. Okamžitě ale začala s rehabilitacemi a logopedií, i přes komplikace v podobě všemožných hadiček. Po dvou měsících byla Lucka převezena do pražského Motola, kde pokračovala v započatých rehabilitacích a zároveň absolvovala následnou léčbu v Protonovém centru.

„Smekám před tím, jak úžasně to Lucka všechno zvládala a zvládá. Má obrovskou chuť vrátit se zpátky do života, což ji žene kupředu. Jsme na ni s její babičkou i starším bráškou moc pyšní,” dodává se slzami v očích maminka.

Dnes už Lucinka zvládne s pomocí pár krůčků. Začala si vymýšlet a vyprávět pohádky. Zároveň sní, že jednou bude veterinářkou. Není to jako před operací, ale její vůle je obrovská.

Pomoc k větší samostatnosti



Lucka se přes to všechno stále neobejde bez invalidního vozíku. Maminka ji zatím vozí v mechanickém, ale jak Lucka roste, je to pro maminku stále náročnější.

Pokud by měla elektrický vozík, pomohlo by to nejen mamince, ale také samotné Lucce k větší samostatnosti. Pořizovací cena takového vozíku je ale obrovská a maminka jako samoživitelka, která se stará i o mladšího syna, si jej nemůže dovolit.

Proto se obrátila na Patrona dětí s prosbou o pomoc. Pokud budete chtít Lucce přispět na elektrický vozík, jehož cena je 152 900 Kč, můžete přes Patrona dětí. Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z částky, kterou darujete.