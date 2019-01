Václav Pergl, Právo

Diastáza je přirozený proces související s těhotenstvím, po porodu by se měla břišní stěna vrátit do původního stavu. Pokud se ale do normálního stavu nevrátí, nejedná se pouze o anatomický rozestup břišních svalů, ale rovněž o jejich špatnou funkci.

„Přítomnost diastázy vede k celé řadě problémů, mezi které se např. řadí bolesti zad nebo tzv. stresová inkontinence,“ uvádí přední plastický chirurg Ondřej Měšťák, z pražské Nemocnice na Bulovce a upřesňuje, že jde o problém především žen po porodu.

Jak poznáte diastázu

Jedním z nejčastějších způsobů je samovyšetření pomocí prstů. Lehněte si na zem a natáhněte obě nohy, potom je zvedněte pár centimetrů nad zem. Pokud se vám na břiše udělá tzv. stříška, máte diastázu. V dnešní době je diastáza nejčastěji řešena operačně v rámci tzv. abdominoplastiky. Při této operaci se odstraňuje nadbytek kůže po porodu, případně po redukci váhy, a následně se svaly břišní stěny sešijí zpět k sobě.

Samotné sešití však neřeší nefunkční svaly břišní stěny, takže je tento výkon často ne zcela efektivní. Navíc se jedná o nejrizikovější operaci ze všech výkonů estetické chirurgie, co se týká celkových operačních rizik. Přesto je doporučována jako první volba u většiny pacientů.

Místo operace cvičení

„Paradoxní je, že lze tento problém řešit zcela bez operace,“ tvrdí docent. Podle něho nové typy rehabilitace zahrnují hlavně změnu nesprávných pohybových stereotypů, uvolnění zkrácených svalových skupin, a naopak posílení svalů oslabených, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, práci se svaly pánevního dna. To všechno vede ke zpevnění břišní stěny.

Jedna z metod, které fungují, je metoda Correct Body System a její autorkou je fyzioterapeutka Monika Šrenkelová. Cvičení probíhá vždy po kontrole šestinedělí, v případě porodu sekcí až do úplného zahojení všech vrstev a vytvoření jizvy, tj. 6 až 8 týdnů. Důležitá je přitom kvalita, tedy správně provedený cvik, a pravidelnost, protože diastáza je reverzibilní.

„I když tím přicházíme o práci, všechny pacienty, kteří ke mně přijdou s problémem břišní diastázy a které bychom v minulosti operovali, posílám na rehabilitaci. Pokud není přítomná kýla nebo velký nadbytek kožního krytu, je to ta nejlepší volba,“ uzavírá doc. Ondřej Měšťák.