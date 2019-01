das, Novinky

Nedostatečně hydratované děti si hůře informace zapamatovávaly, ale i vybavovaly. Jejich paměť tedy nefungovala stejně jako u dětí dostatečně hydratovaných. Podle vědců přitom stačilo, aby vypily před testem 300 ml vody a jejich paměť by fungovala výrazně lépe.

Další klinické studie sledovaly vliv pitného režimu i na pocity a náladu dětí. Testování proběhlo 45 minut po vypití průměrně 400 ml vody – děti, které vodu vypily, se považovaly za šťastnější a také jejich vizuální pozornost a výsledky vizuálního vyhledávání byly lepší.

Podle lékaře a výzkumného pracovníka pražské kliniky IKEM Pavla Suchánka již mírná 1% dehydratace zhoršuje kognitivní schopnosti dětí. Dbát na dostatečný pitný režim dětí je tak velmi důležité.

„Pokud dítě píše testy nebo ho čeká zkoušení, dostatečný příjem vody v tento den je pro něj ještě důležitější než v ostatních dnech. To by měli rodiče vědět. Navíc by měli dětem zdůraznit, že je velmi vhodné vypít o přestávce před testem alespoň 200 ml, lépe 250 ml tekutin, díky kterým se budou cítit lépe a budou mít lepší i výsledky písemek,“ doporučuje Suchánek.

Vzhledem k tomu, že děti stejně jako senioři pociťují žízeň později, může u nich docházet k dehydrataci rychleji. Což potvrzuje i dětský lékař Peter Szitanyi ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Podle něj má dětský organismus vyšší metabolickou aktivitu než dospělý organismus, nezralé funkce ledvin a malé kompenzační rezervy, i proto jsou děti mnohem náchylnější ke stavu dehydratace, jejíž proces u nich propukne velice rychle, většinou v řádu hodin.

Děti s ADHD

Pitný režim je důležitý i u dětí s diagnózou ADHD, pro které je typický deficit pozornosti a rychlé, impulzivní i zbrklé reakce, kvůli nimž dělají často chyby. Tyto děti by rozhodně neměly pít energetické nápoje, ale ideálně jen přírodní pramenité a minerální vody.

Studie potvrdily, že pokud tyto děti pijí dostatek vody, jejich projevy ADHD zeslabí a děti se pak dokážou daleko lépe soustředit na své povinnosti a úkoly.

„Děti s diagnózou ADHD jsou bohužel jednou ze skupin nejčastěji postiženou dehydratací. Pokud se u takových dětí zkombinuje vliv energetických nápojů s vysokým obsahem kofeinu, které způsobují nejen excitaci, ale i dehydrataci, a zároveň nedostatečná konzumace vody, dochází k velmi rychlému nástupu bolestí hlavy, nesoustředění a dalších projevů ADHD,“ dodává odborník.