1. Stanovte si společně s dítětem cíl

Stanovte si dopředu den, odkdy budete chtít, aby dítě spalo ve své postýlce samo. V ten den to i dítěti oznamte a to ideálně tak, že bude od nynějška spinkat ve své postýlce, jako spinkají velké holky a kluci, protože si myslíte, že už je velké a že to zvládne. Vysvětlete mu, že když se všichni dobře vyspíte, budete druhý den víc odpočatí a tím pádem budete moci podnikat mnohem víc zábavných věcí.

I když to asi ze začátku pro dítě nebude jednoduché, je možné, že se bude i trochu bát, ale pokud bude od vás rodičů cítit, že mu věříte, že to zvládne, určitě výzvu neodmítne.

2. Vytvořte si s dítětem malé rituály, díky nimž se mu bude v jeho postýlce lépe usínat



Takovými rituály může být čtení pohádky či oblíbený plyšák na spaní apod.

3. Poskytněte dítěti vhodné pomocníky, aby dokázalo znovu samo usnout, když se v noci probudí



Pokud se dítě v noci probudí, má tendence se vracet k rodičům do postele. Aby se tak nestávalo, je zapotřebí v něm posilovat víru, že je schopno znovu usnout, a to tak, že mu řeknete: „Když se v noci probudíš, máš tady u postýlky světýlko, aby ses mohl rozkoukat. My jsme vedle v ložnici, nemusíš mít strach. Zavři oči a zkus znovu usnout. Uvidíš, že to půjde.”

V tento okamžik je důležité, pokud dítě nebude chtít v postýlce zůstat samo, aby rodiče nesvolili k tomu, aby dítě spalo opět s nimi, ale musí vstát a jít s dítětem do jeho pokojíčku a tam počkat, až znovu usne.

Pro rodiče to bude sice zprvu náročné, ale pokud si budou trvat na svém, velmi brzy získají opět soukromí.

4. Podporujte a oceňujte v dítěti vědomí toho, že to dokáže



Dítě si potřebuje své vítězství osahat. Proto může být užitečné jeho snahu ocenit vizuálně. Například vyrobte tabulku, kterou zavěsíte na zeď a za každou úspěšnou noc v postýlce vymalujete políčko hvězdičkou. Na obrázku všichni uvidí, že už je velké a spinká samo.

5. Povzbuzujte dítě, že se mu to podaří navzdory všem neúspěchům



Doba, která je zapotřebí k dosažení spaní ve vlastní postýlce, je u každého dítěte jiná. Čím pevnější ale bude vaše přesvědčení, že dítě zvládne počáteční frustraci, tím větší je pravděpodobnost, že se dítě s touto výzvou vypořádá za kratší dobu.

Je čas jít do hajan, Alberto Pellai a Barbara Tamborini - publikace s půvabnými ilustracemi zbaví děti strachu a rodičům ukáže, jak tento nový návyk svým potomkům co nejvíce zpříjemnit a usnadnit.

FOTO: Nakladatelství Omega