Dobrý den, chtěla bych se svěřit s problémem, který mě trápí a požádat o nějakou pomoc. Mám mladší sestru (35 let), která má tříletého syna. Sestra je bohužel již několik let závislá na pervitinu. Po porodu to vypadalo, že se z toho dostala a o syna se starala dobře. Před půl rokem jsme ale zjistili, že je opět závislá a začali vše řešit přes sociální pracovnici. Syna sestře nakonec odebrali a nyní ho má v soudem přidělené péči moje maminka (69 let). Sestra moc velký zájem o syna nejeví. Zastaví se za ním na chvilku jednou za 14 dní.

Mám velkou starost o to, jak to bude se synovcem v budoucnu, až se o něj moje maminka nebude moci starat. Sama jsem vdaná a mám dva kluky (7 a 10 let). Vím, že se ode mě očekává, že jednou převezmeme péči o synovce my. S manželem se touto otázkou dost často zabýváme a máme z toho velkou obavu. Sestra je závislá asi od 13 let, s různými přestávkami. Vždy do drog opět spadla a nikdy si od nás nedala říct i přesto, že jsme se jí vždy snažili pomoci. Navíc je jejím partnerem otec synovce, který je také drogově závislý, a bezdomovec, který nikdy nepracoval a není s ním žádná řeč. Je to sprostý, vulgární a nepřizpůsobivý člověk.

Máme tak obavu, že bude mít synovec geny po rodičích a přes veškerou péči naší maminky bude také velmi problémový. Vím, že je to kruté, ale já nechci do budoucna ohrozit svou rodinu a riskovat to, že jednou bude synovec jako jeho rodiče. Vím, že dítě za to nemůže, že má nezodpovědné rodiče, kteří mu nedokážou vytvořit normální domov a péči, kterou potřebuje. Mám v sobě strašný vztek a lítost zároveň. Je přeci spousta žen, které vlastní dítě mít nemůžou a udělaly by cokoli, aby ho mohly mít.