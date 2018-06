das, Novinky

„Duševní onemocnění stále provází určité stigma, návštěvu psychiatra dospělí často odkládají, či přímo odmítají a stejně jednají i v případě svých dětí,“ říká předseda kongresu IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) MUDr. Michal Goetz, Ph.D. z Fakultní nemocnice v pražském Motole.

Příčiny těchto onemocnění jsou přitom různorodé. Může se jednat například o traumatické zážitky v raném dětství nebo šikanu, které je vystaveno až 30 procent dětí.

S duševními poruchami je potom přímo spojen narůstající trend sebepoškozování a sebevražedného chování mezi dospívajícími. Bez odborné pomoci mohou vést až k dokonanému pokusu o sebevraždu. Čím dříve je přitom zahájena adekvátní péče, tím mírnější je i průběh onemocnění.

„Bohužel od prvních příznaků duševní poruchy někdy uplyne až 8 let, než se pacient dostane k dětskému psychiatrovi,” dodává Goetz.

Mezinárodní kongres prevence duševních chorob u dětí a dospívajících

Právě proto se tématům spojeným s psychickým stavem dětí

a dospívajících bude věnovat 23. ročník světového kongresu organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), který proběhne od 23. do 27. července 2018 v Praze, na kterém vystoupí přední světoví odborníci.

Hlavními tématy bude prevence duševních chorob u dětí a dospívajících (James Hudziak, USA), podpora lidí s poruchami autistického spektra v našich komunitách (Joaquín Fuentes, Španělsko), o problematice raného traumatu, šikany a násilí budou přednášet Joerg Fegert (Německo) a Louise Arseneault (UK).

Mimořádně zajímavou přednášku bude mít také profesorka Ruth Feldmanová z Izraele, ve které bude hovořit o synchronii chování ve vztahu mezi matkou a kojencem a neurobiologické podstatě této vazby – tzv. attachmentu.

V rámci kongresu proběhne 23. července 2018 také unikátní kurz pro veřejnost v prostorách pražské nemocnice Motol. Více informací i přihlášku naleznete zde.