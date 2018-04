das, Novinky

Spokojenost s vnímáním vlastního těla ovlivňuje život již u desetiletých dívek. Na své tělo přitom pohlížejí velmi podobně jako sedmnáctileté dívky. Je to jednoduchá, a přitom velmi smutná rovnice. Pokud dívka není spokojena se svou konfekční velikostí, necítí se ani krásná.

Podle průzkumu s postavou není spokojena více jak polovina dívek ve věku 10-17 let. Tato nespokojenost přitom může často vyústit v sociální izolaci či zdravotní problémy. Osm z deseti dívek nespokojených s vlastním tělem se přiznalo, že se kvůli svému vzezření vyhýbají společenským aktivitám nebo dokonce vystupují z kroužku, ve kterém byly zvyklé působit. Alarmující je také zjištění, že sedm z deseti dívek nespokojených s vlastní postavou se vyhýbá návštěvě lékaře nebo omezuje konzumaci jídla.

Podle Kristýny Dolejšové, autorky projektu "Za normální holky" a současně ambasadorky Projektu sebedůvěry Dove je situace velmi podobná i v našem prostředí. I proto vytvořila dotazník, jehož vyplňování se zúčastnilo 4781 českých a slovenský dívek různých věkových kategorií. Výsledky jsou šokující - 67,7 % dotázaných tvrdí, že se sebou nejsou velmi spokojené a 7,7 % dokonce tvrdí, že nesnášejí to, jak vypadají.

V dotazníku padla také otázka: „Je něco, co bys na sobě změnila? Pokud ano, tak co a proč?" Ze všech dotazovaných by méně než 30 dívek zapracovalo na osobním rozvoji či svých vlastnostech. Zbývající odpovědi se týkaly výhradně korekce své postavy. Za zamyšlení stojí také fakt, že drtivých 56,1 % dotazovaných dívek odpovědělo, že někdy v životě trpěly poruchou příjmu potravy, odmítáním jídla, depresí ze svého vzhledu či dokonce sebepoškozováním.

Co může rodiče upozornit na fakt, že jejich dceru nadměrně trápí vzhled

Nezdravý vztah k vlastnímu tělu se může projevit dvěma extrémy. Buď se dívka na své tělo zaměřuje příliš a stává se z něj pro ni modla, anebo jej naopak zcela ignoruje a ponižuje.

„Některé dívky stráví většinu dne ´vylepšováním´ svého vzhledu a neustálým snažením vyhovět posledním trendům a ideálům, stávají se povrchními a s maskou dokonalého sebevědomí ponižují a hodnotí kvůli vzhledu lidi kolem sebe,” vysvětluje psycholožka Mgr. Šárka Kučerová.

Druhý a velmi častý případ je kritizování svého vzhledu, neustálé porovnávání s druhými, podceňování se a vyhýbání aktivitám, které dívku dříve bavily. „Oba případy jsou výstražným signálem rodičům, protože jejich dcery uvěřily lži, že jejich hodnota se odvíjí především od fyzického vzhledu a vyhovění určitým měřítkům a požadavkům okolí,” upozorňuje Kučerová.

„Poruchy příjmu potravy a další zdravotní problémy jsou pouze viditelnou špičkou ledovce. Dívky, které se snaží vyhovět určitému ideálu krásy, jsou v zajetí pasti plné vnitřního strachu, úzkosti a tlaku, který jim brání svobodně se projevit a rozvinout tak svůj pravý potenciál. Nevědomky se zotročují, což utlumuje pocit vnitřní spokojenosti a negativně ovlivňuje i jejich současné a budoucí vztahy,” varuje psycholožka.

Role rodičů



To, jak dívka vnímá své tělo, může rodič ovlivnit především svým vlastním příkladem a způsobem komunikace v rodině. Což jsou zároveň oblasti, ve kterých se nejčastěji chybuje.

„Pokud rodiče chtějí, aby jejich dcera měla zdravý vztah k svému tělu, ale zároveň svým chováním i slovy naznačují, že vzhled je to jediné, na čem záleží, nedává to smysl. Člověk by si měl být vědom, že jeho vnitřní hodnota je neměnná a není závislá na ničem zvenku, jako je např. vzhled. Každý člověk je jedinečný. Proto i výchova v této oblasti by měla vést k uvědomění, že krása má mnoho podob a nikdo nemá právo určovat její měřítka,” radí Kučerová.

Důležitý je ale i celkový přístup rodiče k dítěti, který se odráží v sebevědomí dívky. Se sebevědomím přitom může pořádně zatřást i malá nevhodná poznámka, nedostatek komunikace v rodině či přehnané nároky.

Zvládnout období puberty je tak i pro samotného rodiče nesmírně náročný úkol a není proto hanbou se poradit. V reakci na provedený průzkum firma Dove vytvořila příručku "Sama sebou", která má rodičům na celém světě pomoci vychovat spokojené, přirozeně sebevědomé, a především šťastné mladé ženy. Příručka obsahuje nejen rady a tipy ohledně těch nejdůležitějších témat majících vliv na dívčí sebedůvěru, pomůže také s identifikací jednotlivých problémů ohrožujících sebevědomí vaší dcery. Příručku, která pomůže vašemu dítěti vybudovat si spokojenost s vlastním tělem, najdete zde.