Pro děti je konec školního roku důležitým okamžikem. Uzavírají jednu kapitolu, těší se na letní prázdniny a měsíce volna bez učení. Zároveň je ale přepadají obavy, jak rodiče přijmou jejich neúspěchy.

„Dítě se může strachovat o lásku rodičů. Neuvědomuje si, že vysvědčení představuje v kontextu života jen dílčí událost. Obavy navíc přiživují rodiče ´povzbuzujícími´ výroky v duchu ´Jestli přineseš trojku, tak nechoď domů. A budeš se učit celé prázdniny´,” upozorňuje dětský psycholog PhDr. Václav Mertin z Katedry psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Školní výsledky přitom nemusejí být jen o samotných žácích a jejich úsilí, ale také o rodinných konstelacích, osobnostních předpokladech dítěte, ale i vztazích k jeho spolužákům či učitelům. O to důležitější je zůstat u špatných známek nad věcí.

„Zapomeňte na kázání, pokud přeci jenom potřebujete dítěti promluvit do duše, učiňte tak v klidu. Společně se zamyslete a zvažte, co a za jakých podmínek se dá vylepšit, zda jste schopni pomoci dítěti vy sami, anebo bude vhodné domluvit se třeba na doučování,“ doporučuje Štěpánka Štrougalová, majitelka pražského Baby Clubu Juklík a především maminka čtyř dětí.

Určitě je také dobré si uvědomit, že vysvědčení je práce vašeho dítěte. Ono samo by z něj proto mělo být veselé, anebo rozpačité. „Dítě by mělo řešit především své pocity, a ne mít obavy, jak zareagujeme my, rodiče. Jedno je jisté - jakékoli tresty v den vysvědčení nepřinesou nic víc než ještě větší odpor dítěte ke škole a k povinnostem se školou spojeným. Naopak pochvala a povzbuzení jsou tou nejlepší motivací.

Pokud vysvědčení není zcela uspokojivé, neukvapte se a pokuste se, aby vaše reakce vyzněla pozitivně. Oceňte hezkou známku nebo předmět, kde došlo ke zlepšení. A pochvalte své dítě za snahu a nezapomeňte mu říct, jak mu věříte a jak jste přesvědčeni, že příště už se jeho snaha na známkách zcela jistě odrazí,“ radí zkušená maminka a trenérka.

Ocenění a oslavu si zaslouží každý školák



Samotný den, kdy dítě přijde domů s vysvědčením, zkuste pojmout slavnostně. U dětí na prvním stupni to platí dvojnásob.

„Nemusíte hned myslet na dárky. Malé děti mnohem více ocení čas, který s nimi strávíte. Zkuste nechat rozhodnutí, jak prázdniny odstartovat, na dětech. Ať samy navrhnou, co by je potěšilo. U někoho to může být návštěva zoo, iQualandie, Parku Mirakulum, Kostkolandu, někdo dá přednost promítání filmu, někdo rád mlsá v cukrárně nebo si užije slavnostní večeři, někoho potěší botanická zahrada, ale třeba také návštěva nákupního centra a zakoupení hračky nebo nového trička na prázdniny,“ doporučuje Štrougalová.

V každém případě by pochvalu za celoroční práci mělo dostat i dítě, které nemá jen samé jedničky či vyznamenání.

„Každé dítě si zaslouží vyjádření radosti nad tím, jak zvládlo další rok školy. Dárek za vysvědčení přitom jen neznamená nějakou věc, ale především zážitek, který se mu snažíme dopřát a kterým vyjadřujeme svou podporu jeho úsilí v nadcházejícím školním roce,” upozorňuje Václav Mertin.

Tipy Václava Mertina, jak prožít se školáky vysvědčení

Zůstaňte v klidu - myslete na to, že vysvědčení odráží i vaši rodičovskou podporu a pomoc.

Otevřete svou náruč – dítě vás potřebuje, čeká na vaši reakci. Buďte tu pro něj.

Motivujte – snažte se dítě pozitivně naladit. Nekritizujte jej, nepředhazujte mu úspěšnějšího sourozence.

Nekažte dítěti prázdniny – najděte řešení a nabídněte dítěti pomoc s doučováním v příštím roce.

Nekritizujte – neříkejte dítěti, že je hloupé nebo líné. Vyzvedněte jeho přednosti, vždy je možné za něco pochválit, i kdyby to měl být jen tělocvik.

Slevte ze svých požadavků – pokud se dítě snaží a nejde mu to, nechtějte po něm nemožné. Nesnažte se na něm kompenzovat svoje nenaplněné ambice.

Odměňte za celoroční úsilí – obdarujte dítě něčím, co mu udělá radost. Nemusí to být nutně drahá věc. Vyberte dárek, který jej potěší a zároveň mu rozšíří obzory, naučí něčemu novému.



