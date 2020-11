Ve dvaceti letech ji postihla mozková příhoda, dodnes se pere s následky

Před mrtvicí Elišku provázely zdravotní obtíže. Trpěla horečkami, bolestí břicha a kyčle. V nemocnici při vyšetření však lékaři na nic nepřišli, a tak se Eliška s potížemi naučila žít. Půl roku na to ale prodělala mozkovou mrtvici.

„Tehdy jsem byla studentkou Mendelovy univerzity a měla zkouškové období. Žila jsem na studentském bytě a nevím vůbec, jak jsem se poté, co jsem atak prodělala, dostala do školy, kde jsem odchytla kamarádky, které měly klíče od bytu. Řekla jsem jim, že mi není dobře, ale že se z toho určitě vyspím, ať nevolají sanitku. To byla ta největší chyba. Naštěstí mě ale kamarádky neposlechly a sanitku zavolaly,” vzpomíná na osudný den.