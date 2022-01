V patnácti letech přišla kvůli rakovině o ruku. Díky protéze může Amálka i nadále malovat

První podezření, že by se mohlo jednat o nádor, pojali doktoři v jejích 12 letech, kdy následovala druhá operace. Stále se ale nevědělo, zda by se mohlo jednat o nádor zhoubný.

Když bylo Amálce 13 let, docházela na ambulantní chemoterapie do pražského Motola, kde jí voperovali port - podkožní implantát, který je určený pro pacienty, kteří nemocnici navštěvují opakovaně. Slouží k tomu, aby tito pacienti neměli zničené žíly. Situace se ale nezlepšovala.

Protože stále nebyly známy nové informace ohledně Amálčina úrazu a nic se nedělo, rozhodli se její rodiče vzít situaci do vlastních rukou. Poslali vzorek do pařížské kliniky, která se specializuje na zkoumání nádorů. Po týdnu přišla zdrcující zpráva. Klinika potvrdila, že nádor na Amálčině ruce je zhoubný. Amálka tedy musela o prázdninách začít se silnou chemoterapií.

„Honza mi ukázal, co všechno je možné a seznámil mě tam s dvěma klukama Kubou a Jonášem, kteří také nemají ruce. Ti mi ukázali, že jsme normálně funkční lidé a poprvé v životě jsem viděla protézy. To mě nakoplo a začala jsem z toho čerpat,“ říká Amálka.

Amálka doufá, že svými obrazy bude moci pomáhat i nadále. „Ruka mi hodně zvýšila sebevědomí, bála jsem se upozorňovat na to, že ruku nemám, ale od té doby, co mám tuhle novou, tak na to naopak ráda upozorňuju. Líbí se mi, když na ni lidé koukají, je to dobrý začátek rozhovorů,“ směje se Amálka.