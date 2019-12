Sociální kavárna není jen dobročinný projekt, ale i místo se skvělým jídlem

Paní Zdena v kavárně pracuje od roku 2011, zkusila si práci i v jiných podnicích, ale v téhle je nejspokojenější. „Jsem buď na place, nebo v kuchyni, je to různé,“ řekla Novinkám klientka spolku Pohoda s tím, že ji práce nesmírně baví, ale pořád je co se učit.

„S Gastrokroužkem, což je taková moje parta kamarádů, jsme chtěli připravit snídaňové menu pro všechny hosty, kteří přišli a zaplatili si snídani. Je to pětichodové snídaňové menu i s kávou. Chtěli jsme udělat recepty, které by byly zajímavé a které by třeba tady dál mohly možná v trošku lehčí variantě fungovat dál, že by je tady kavárna mohla používat,“ uvedl Hejlík.