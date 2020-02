„Rybářkou” od pěti let. Kateřina Marková je světovou špičkou v casting sportu

I když je Kateřině Markové teprve 22 let, má za sebou úspěšnou dráhu sportovkyně. A to ve velmi specifické disciplíně.

Casting sportu neboli rybolovné technice se věnuje od svých pěti let a od roku 2009 sbírá medaile i na mezinárodních mistrovstvích.

Co přesně rybolovná technika jako sport obnáší? „Casting sport, rybolovná technika, je sport, který vychází z vyhazovací techniky. Sport se skládá z celkem devíti disciplín a rozděluje se jednoduše na disciplíny terčové a dálkové. Tedy na disciplíny na přesnost a na hody do dálky,“ popsala česká mistryně.

„Je to hlavně hodně psychicky náročný sport, protože když dorazíme na mistrovství světa, je tam sto závodníků a všichni naprosto přesní,“ dodala. Stejně tak důležité je i naprosté soustředění a ledový klid, závodníci si nesmí dovolit ani malé zatřesení hlavy, rukou ani nohou.

O co větší je pak překvapení, že větší úspěch při chytání ryb tento sport jen tak nezaručí, což potvrzuje i Marková.

„S přítelem, když jdeme na ryby, tak je to většinou tak, že nahazuji lépe než on, ale zdaleka nechytám tolik ryb. Asi tam dávám špatné nástrahy,“ přiznává s úsměvem.

Zjistit, co vše obnáší takový sport, či si ho i vyzkoušet mohou až do neděle návštěvníci rybářského veletrhu For Fishing, který probíhá na Výstavišti v pražských Letňanech, a kterého se účastní i Marková.