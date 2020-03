Penzistka našla na stará kolena smysl života

Je to dobrovolnice, o které každá charita může jen snít. To štěstí, že s ní může spolupracovat, má však nadace Zambezi Sunrise Trust ze severovýchodní Anglie. Jednaosmdesátiletá penzistka už vlastníma rukama upletla přes 1000 medvídků pro děti. Upletla však už také mnoho šatů, svetrů, přikrývek a nejrůznějších pletených hraček.

„Zaměstnává mě to a je to něco, co někomu pomůže. Když jsem se loni v říjnu dostala na 925, říkala jsem si, že to dotáhnu do tisícovky. A myslím, že teď už budu na nějakých 1025 kusech,” řekla penzistka BBC s tím, že k 80. narozeninám dostala od dětí přání.