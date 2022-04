Nicolas Cage bude znovu otcem, popáté ženatý herec čeká dalšího potomka

Pár se seznámil před dvěma lety v Japonsku při natáčení postapokalyptického westernu Prisoners of the Ghostland. Riko, která je o čtyři roky mladší než Cageův nejstarší syn Weston, učarovala herci hned při prvním setkání.

„Máme toho hodně společného,“ svěřil se v programu Entertainment Tonight samotný Cage. „Stejně jako já má ráda zvířata. A když jsem se jí zeptal, jestli má nějaké doma, odpověděla: Ano, dvě létající veverky. V duchu jsem si řekl: To je ono. To by mohlo fungovat,“ prozradil.