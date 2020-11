Nahá svázaná modelka bojuje na přebalu časopisu za právo na potrat

„Vše, co znepokojuje polské ženy, znepokojuje nás. Tak tomu bylo od prvního čísla polského Vogue a bude tomu tak napořád,“ uvedla v prohlášení redakce na sociálních sítích.

Pro Rubikovou bylo podle jejích slov toto focení tím nejdůležitějším v její kariéře. Uvedla, že to, co se v Polsku nyní odehrává, ovlivní životy Poláků na desítky let dopředu.