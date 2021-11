Monacká rebelka kráčí v matčiných šlépějích

Se značkou Alter se chce stát prvním členem své rodiny, který se prosadí jako módní návrhář. Styl má v krvi. Její babička byla Grace Kellyová, Hitchcockova múza, která se v roce 1956 během pohádkového obřadu provdala za monackého knížete Rainiera III. a která se stala nefalšovanou módní ikonou, po níž dostala jméno i kabelka Hermes.

Paulinina teta, kněžna Caroline (64), dnes nosí hlavně Chanel a matka si vyzkoušela modeling pro Dior. Paulinin život se však vždy neodehrával ve stylu hýření a haute couture. Právě naopak: jako dítě několik let žila v cirkusovém karavanu.

Matčina nehoda

Stéphanie a Ducruet spolu začali chodit v roce 1992. Stéphanii, nejmladší ze tří dětí Grace a Rainiera III., bylo pouhých sedmnáct, když ji roce 1982 vytáhli z vraku od automobilové nehody, při níž zahynula její matka. Musela žít se spekulacemi, že za volantem seděla ona.

Vzpurnost jí nebyla cizí, snažila se prosadit jako popová hvězda, dokonce spolupracovala s Michaelem Jacksonem na jeho singlu In the Closet.

Pauline s matkou, princeznou Stéphanií. Foto: Profimedia.cz

Právě po propagaci neúspěšného alba na světovém turné se princezna Stéphanie dala dohromady s Ducruetem, avšak jejich vztah měl od počátku trhliny. Daniel totiž v té době čekal se svou tehdejší přítelkyní Martine Malbouvierovou (54) přírůstek, syna Michaela (29).

Vzali se v roce 1995, avšak o rok později se rozvedli poté, co bulvární noviny přinesly jeho snímky in flagranti u bazénu s bývalou belgickou Miss Mokré tričko.

Zažila toho spoustu

„Když jsme vyrůstali, máma a táta si byli opravdu blízcí. I když se velmi brzy rozvedli, vždycky se snažili, abychom zažili dětství s oběma. Otec ve mně probouzel spíš chlapeckou stránku,“ svěřila se Pauline listu The Daily Telegraph.

Šťastný stav pokračoval i poté, co Stéphanie v roce 1998 porodila další dceru, Paulininu nevlastní sestru Camille (23), jejímž otcem je Jean Raymond Gottlieb (54), tehdejší šéf ochranky v paláci.

Vztah s Gottliebem záhy ztroskotal, ale Stéphanie stále nebyla připravena usadit se. V roce 2001 se zamilovala do Franka Knieho (67), cvičitele slonů a ředitele cirkusu.

S otcem, Danielem Ducruetem. Foto: Profimedia.cz

„Žila jsem s dětmi z celého světa - německými, anglickými, italskými, španělskými - a měly jsme svůj vlastní jazyk. Byly to chvíle čisté svobody, kterou podle mě moc dětí nezažije,“ vzpomíná Pauline na roky strávené u cirkusu.

Poté, co vyšuměl i vztah s trenérem slonů, vstoupila Stéphanie do manželství s portugalským akrobatem Adansem Lopezem Peresem (46). Když to po čtrnácti měsících skončilo a Pauline se ocitla zpátky v paláci v Monte Carlu, přirozeně se rozhodla, že se sama stane akrobatkou. „Chtěla jsem nosit trikoty s třpytkami,“ přiznává dnes.

Poté se pustila do potápění. V roce 2010 reprezentovala Monako na mistrovství světa juniorů v potápění v německých Cáchách a v červenci 2010 se zúčastnila mistrovství Evropy juniorů v plavání a potápění ve finských Helsinkách. V srpnu 2010 patřila do monackého týmu na Letních olympijských hrách mládeže 2010 v Singapuru.

V módě za sebe

Pauline, šestnáctá v pořadí na trůn, se netají tím, že se inspirovala stylem své matky.

„Viděla jsem svou mámu v róbách a s diamanty na hlavě i v sepraných džínách a velkých botách,“ vypráví.

„V mých kolekcích je také možné najít dva světy, jeden luxusní a druhý s tímto rebelským pocitem. Máma je silná žena, vyjadřovala se prostřednictvím módy stejně jako moje babička. Každá z nich byla ve své době ikonou stylu, která se nebojí projevit svůj názor,“ objasňuje.

V osmnácti opustila rodinný dům a přestěhovala se do Paříže, kde studovala módní styling na Instituto Marangoni, a poté přešla na Parsons School of Design v New Yorku. Absolvovala stáže v americkém módním časopise Vogue.

„Myslela jsem si, že chci být redaktorkou, ale pak jsem si při vydávání publikací uvědomila: Hmm, tohle není pro mě,“ říká. „U Louise Vuittona jsem se hodně dozvěděla o módním průmyslu. Hlavně to, že to není jen lesk a třpyt. Naučila jsem se, že se jedná o opravdu pracovitý průmysl, který vyžaduje celé srdce, pot a slzy. Ale potom už jsem věděla, že chci být tvůrkyní,“ má jasno.

Oblečení značky Alter je podle ní „udržitelné, unisex a nebinární“. Když přišlo na spuštění vlastního projektu, bylo podle Ducruetové obzvlášť důležité ukázat, že to zvládne sama a pod svým jménem - i když dodává, že rodina jí samozřejmě pomáhá a podporuje ji. Inspirovala se i svým životním stylem před pandemií, kdy v New Yorku pařila až do rána.

Na jejích webových stránkách se lidé neurčitého pohlaví v hedvábných kulichových oblecích „vše v jednom“ drží za ruce a procházejí se mezi listy. Na červeném koberci v Monte Carlu nosí vlastní výtvory, včetně pozoruhodného karmínového saténového smokingu.