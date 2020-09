Mladí volají záchranku kvůli třísce, staří tiše trpí, říká lékařka

„Za posledních čtrnáct dní se lidé zase nechávají víc testovat a vzhledem k tomu, že to teď opravdu hodně narůstá, zase pojedeme v režimu, kdy se budeme snažit, aby sem fyzicky chodilo absolutně co nejméně pacientů,“ sdělila Novinkám Vaňková.

Pacienty s respiračními potížemi například do ordinace prakticky nezve a léčí je po telefonu, jehož prostřednictvím může předepsat potřebné léky nebo antibiotika.

Pokud se ale pacientovi přitíží a jeho stav je vážný, měl by si zavolat záchrannou službu. Podle lékařky, která zároveň jezdí i se záchrannou službou, však někteří neumí identifikovat, co je a není na to, aby si sanitku zavolali.