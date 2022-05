Kvůli komplikacím po předčasném porodu je dnes tříletý Tadeáš na úrovni půlročního miminka

Těhotenství paní Michaely probíhalo bezproblémově, měl se jim narodit zdravý chlapeček. Bohužel ve 29. týdnu těhotenství došlo k předčasnému porodu a nikdo pořádně nevěděl, co se stalo, ani co se bude dít nadále.

„Čtyři dny po porodu mi řekli, že Tadeášek měl masivní krvácení do hlavy,“ popisuje maminka Michaela s tím, že šok a strach si nikdo, kdo to nezažil, nedokáže představit.

„Cítila jsem beznaděj, nevěděla jsem, jak vysvětlím starším synům, co se děje,“ vzpomíná a dodává, že Tadeášek trpí takzvaným hydrocefalem, nadměrným hromaděním mozkomíšního moku v mozkových komorách.

Situaci lékaři vyřešili zavedením takzvaného VP shuntu, což je hadička, která odvádí přebytečnou tekutinu přímo do dutiny břišní.

Z porodnice musela paní Michaela po týdnu odejít, vrátit se domů ke svým dvěma starším synům a fungovat. Za Tadeáškem jezdila obden, jak jen to šlo.

„Z porodnice nás po dvou měsících poslali do nemocnice na dětské oddělení, kde zůstal ještě další dva měsíce,“ vzpomíná na první týdny chlapečkova života.

Každých čtrnáct dní museli jezdit s miminkem do nemocnice, protože nebylo možné ho normálně krmit.

Jednoho dne pak Tadeášek v noci dostal vysoké horečky. „Vůbec jsem nevěděla, co s ním, jeli jsme do nemocnice. Tam zjistili, že má zánět mozkových blan, a že nikdo neví, jestli přežije do dalšího dne,“ říká Michaela.