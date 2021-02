Jedenáctiletá talentovaná klavíristka si jako první Češka svého věku zahraje v Carnegie Hall

Další velký úspěch, který ji čeká, je právě pozvání do newyorské Carnegie Hall. Až to koronavirová opatření umožní, zahraje si na místě, o kterém sní mnoho talentovaných umělců.

„Na jedné soutěži Crescendo competition získala první místo, dostala 29,5 bodu z 30, a byla pozvaná do Carnegie Hall. Kdyby nebyl koronavir, tak by si asi zahrála i letos, ale do roku 2023 by si tam měla zahrát. Pro nás je to ohromné, neuvěřitelné, protože by byla první Češkou v tomhle věku, která si tam zahraje,“ zmiňuje hrdá maminka.