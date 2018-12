Kdo zůstane o silvestrovské půlnoci nepolíben, zůstane i celý rok osamocen

Půlnoční silvestrovský polibek má nejen u nás svou tradici. Podle lidového folklóru mnohých zemí je zárukou posílení vazeb do budoucna. Pokud si pár nenalezne na polibek čas, pak to nevěstí nic dobrého. Stejně tak není dobré, pokud první polibek patří někomu jinému než partnerovi. Podle tradice totiž první osoba, se kterou se v novém roce setkáte, předurčuje, co budete prožívat po zbytek roku.