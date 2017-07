V okolí hlavního města USA nabízejí unikátní lekce jógy za přítomnosti hospodářských zvířat, konkrétně koz. Tento vzrůstající trend si Američané oblíbili z několika důvodů. Kromě těch fyzických jsou na místě i psychické.

„Působí zde společná energie mezi lidmi, kteří milují zvířata a jógu. Jde o spojení s přírodou, které v nás vyvolávají zvířata a klidné prostředí farmy, kde se lekce koná. To jsou důvody, proč jsem věděla, že moje praxe bude mít úspěch,” říká instruktorka jógy Beth Wolfeová.

Hodina jógy zahrnuje kromě klasických cvičebních poloh i přítomnost koz, které neváhají skákat po zádech účastníků kurzu nebo si hrát s jejich oblečením. To se sice často stává rušivým elementem jógy, ale na druhou stranu je o to zábavnější. Potvrzuje to i účastnice lekce Jeri Gelbová pro Reuters.

„Jóga byla skvělá, ale nemohu říci, že jsem byla po celou dobu na sto procent soustředěná. Jen si vezměte, jak často se vám naskytne možnost pohladit si roztomilá kůzlátka?”