Nechal jsem je, ať se trochu poperou, řekl Trump o turecké invazi se stovkami mrtvých

Dohoda Erdoganovi v praxi zaručuje to, co od začátku chtěl, tedy zhruba 30 kilometrů široké pásmo u hranic s Tureckem vedoucí východně od řeky Eufratu až k hranici s Irákem, které bude „vyčištěné“ od kurdských milicí.

Trump čelí kritice za to, že vůbec umožnil Turecku vpád do Sýrie svým chaotickým přístupem a stažením amerických vojáků z oblasti. Americký prezident nyní tvrdí, že to byla součást plánu.

„Jako dvě děti v ohrádce, musíte je nechat se poprat, než je odtrhnete,“ řekl Trump. O ofenzivě pak prohlásil: „Bylo to docela surové... Bylo to zlé... Není legrace, když všude kolem létají kulky“. „Bez trochy tvrdé lásky - víte, co je tvrdá láska, že? - by nikdy neuzavřeli dohodu,“ hájil Trump svůj postup ohledně Sýrie.