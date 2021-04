Ztracené indonéské ponorce už došel kyslík

Ponorka KRI Nanggala-402 byla vyrobena před 44 lety a odborníci stále častěji zmiňují možnost, že plavidlo mohlo implodovat, když se potopilo do větší hloubky, než jeho konstrukce dovoluje. Indonéská armáda uvedla, že i kdyby byla ponorka nepoškozená, zásoby kyslíku na palubě by stačily maximálně do sobotního rána.