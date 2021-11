Zemřel poslední bělošský prezident JAR de Klerk

Když de Klerk nastoupil v roce 1989 do funkce, legalizoval Africký národní kongres (ANC) a další strany a v únoru 1990 nechal propustit z vězení vůdce ANC Nelsona Mandelu, který byl vězněm 27 let. Do země se začali vracet političtí uprchlíci a v září 1990 přistoupil de Klerk na do té doby doslova vlastizrádnou zásadu „jeden občan – jeden hlas“. V červnu 1991 ohlásil oficiální konec segregačního režimu apartheidu, který byl zaveden v roce 1948.