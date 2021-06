Za rok budou čeští vojáci znovu velet misi v africkém Mali

Těžiště českých zahraničních vojenských zájmů se definitivně přesouvá z Afghánistánu do Afriky. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by česká armáda měla příští rok znovu velet vojenské misi Evropské unie v Mali, která zde už několik let cvičí tamní vojáky. Prezident Miloš Zeman však stáhnutí armády z Afghánistánu považuje za chybu.