Zásahy v Barmě jsou extrémně brutální, postřeleného vláčeli po ulici

V pondělí se konaly protesty v několika městech včetně Mandalaje, tvrdé byly zásahy v Aunglanu a Myingyanu, v prvním městě byli zabiti dva lidé, ve druhém tři. „Jednu dívku střelili do hlavy a chlapce do obličeje,“ sdělil agentuře Reuters 18letý demonstrant v Myingyanu: „Já se teď schovávám.“

Druhý den vyzvali jeho ženu, aby dorazila do vojenské nemocnice, uvedl známý rodiny. Tam jí řekli, aby identifikovala tělo. Byl to její muž. Řekli jí, že tělo má spálit hned, jak ho dostane. Předali jí i úmrtní list, podle něhož spadl z devíti metrů na ocelový plot, když se pokoušel utéci z vazby. Když ale převzala pozůstatky, zjistila, že to bylo jinak a že se její muž stal obětí brutálního mučení. Z fotografií, které list The Guardian získal, se zdá, že mu do úst byla nalévána vařící voda nebo žíravina. Jeho jazyk byl rozteklý, zuby chyběly. Kůže z obličeje se loupala.