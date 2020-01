Základna v Keni, kde aš-Šabáb zabil tři americké vojáky, nebyla chráněna

Manda Bay je základnou 475. expediční perutě amerického letectva USAF a stála na ní řada letadel včetně několika cessen, víceúčelových strojů Pilatus U-28, transportních letounů C-146 a CN235, vrtulníků UH-60 Blackhawk a útočných dronů MQ-9 Reaper . Přesto bylo zabezpečení letiště překvapivě chabé, řekl jeden představitel americké armády: „Na to, jak je tam hustá vegetace a jak je to velká oblast, nebylo adekvátně vybavené a nebylo tam dost mužstva.“

Útočníci z hnutí aš-Šabáb situace maximálně využili. Za tmy před svítáním zahájili palbu z minometu na tábor a současně pronikli hluboko na letiště. Vypálili rakety na špionážní letadlo, zabili dva najaté americké pracovníky a zničili vybavení za miliony dolarů , uvedl list The New York Times. V následné přestřelce byl zabit americký voják Henry Mayfield. Příslušníci americké námořní pěchoty podnikli spolu s některými keňskými rangery, které cvičili, útok z tábora, jenomže letiště bylo vzdálené půldruhého kilometru a útočníci zmizeli pod příkrovem noci. Jen pět jich bylo zabito.

Ochrana letiště Manda Bay se však nezlepšila. Problémem je, že Spojené státy nemají v oblasti dost vojáků, a ještě chtějí jejich počet snížit. V Keni je 350 amerických vojáků, takže zajištění bezpečnosti mají na starosti keňské síly, které podle expertů postrádají profesionalitu a schopnosti, jaké mají američtí instruktoři. Podle reportáže listu the New York Times se Keňané schovávali při útoku ve vysoké trávě.

Spojené státy se přitom míní více soustředit na operace v Západní Africe, v Nigeru, Čadu a Mali, kde působí řada islamistických skupin včetně Islámského státu. V dalších pak operuje nigerijská skupina Boko Haram. „Jakékoli stažení našich vojáků by bylo krátkozraké, mohlo by ochromit schopnost velitelství pro Afriku AFRICOM podnikat mise a ve výsledku by to mohlo poškodit národní bezpečnost,“ uvedl republikánský senátor Jim Inhore. „Stažení z kontinentu by mohlo jistě posílit Rusko a Čínu,” uvedli senátoři Lindsey Graham a Chris Coons v dopisu ministrovi obrany Marku Esperovi.