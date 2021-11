Zadlužené Evergrande se těsně vyhnulo bankrotu, prodalo podíly v mediální firmě

Platby byly provedeny na konci třicetidenního odkladu, který končil ve středu a po němž by automaticky společnost skončila v úpadku.

Bylo to už potřetí za poslední měsíc, kdy firma platila výnosy z dluhopisů v posledním množném termínu. Dluhopisy měly objem přes 148 milionů dolarů (3,3 miliardy korun).

Ještě předtím prodala dva soukromé proudové letouny gulfstream za padesát milionů dolarů, uvedl list The Wall Street Journal.

„Zdá se, že v krátkodobém termínu dochází ke stabilizaci, ale musí se ujít ještě dlouhá cesta, než se problémy vyřeší. Jsou to teprve počátky,“ uvedl pro agenturu Reuters dobře informovaný zdroj, který ale odmítl uvést jméno, protože nemá oprávnění mluvit s médii.

Nejzadluženější světový developer se v posledních týdnech potácí na hranici krachu. Pokud by nesplatil výnosy ani po měsíčním odkladu, upadl by do insolvence.